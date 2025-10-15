Felipe González y Rodríguez Ibarra debaten sobre incendios forestales en unas jornadas en Plasencia

El expresidente del Gobierno Felipe González ha abogado por hablar "todo el año" de incendios para que los ciudadanos tomen conciencia de que hay fuegos que "no se pueden apagar".

González, que ha defendido que España tiene buenos medios de extinción y buenos equipos en algunas comunidades, que "no en todas", ha incidido en que hay incendios que "no se pueden apagar", algo que debe tener en cuenta la ciudadanía, ha dicho.

"Siempre va a haber incendios y mientras menos hagamos para hacerlos razonablemente controlables, más incendios habrá, porque la naturaleza se despachará a su gusto y reaccionará frente al exceso, sin duda alguna", ha señalado.

Felipe González ha realizado estas declaraciones durante su participación este martes en Plasencia en la mesa redonda 'Los grandes incendios forestales', que se enmarca en las jornadas 'Grandes incendios forestales. Buscando respuestas' organizadas por la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra.

El expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha instado a buscar respuestas que expliquen los motivos por los que cada vez se producen más incendios forestales de grandes dimensiones como lo que este verano han arrasado unas 400.000 hectáreas en España, 50.000 de ellas solo en Extremadura, a pesar de contar cada vez con mejores medios y recursos para combatir el fuego.

Rodríguez Ibarra, ha recordado que en el año 2003 ardieron 40.000 hectáreas en Extremadura, pero los medios con los que contaba entonces la comunidad y los servicios de extinción eran inferiores.

"¿Qué es lo que está pasando?", ha planteado Rodríguez Ibarra, quien considera que "algunas respuestas" hay que dar porque "si después de tener los mejores técnicos, los mejores medios y las mejores posibilidades, hay más incendios que nunca, algo está pasando".