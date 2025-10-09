Felipe González e Ibarra debatirán sobre cómo enfrentar el problema de los grandes incendios forestales en Plasencia

Responsables políticos, científicos, técnicos y periodistas se darán cita en una jornada los días 14 y 15 de octubre, en el Centro Universitario de Plasencia (Cáceres), para analizar el grave problema de los grandes incendios forestales.

Bajo el título 'Grandes incendios forestales: buscando respuestas', el seminario está organizado por la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra (Fundceri) y contará con la participación, entre otros ponentes, del propio Ibarra; el expresidente del Gobierno, Felipe González; el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández; y el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales.

Este verano los incendios forestales han arrasado algunas de las principales zonas forestales de Extremadura y han afectado a comarcas como el Valle del Ambroz, el Valle del Jerte y Las Hurdes en el norte de la región, La Siberia en el este, la Sierra de San Pedro en el oeste, Los Llanos de Caceres y de Trujillo en el centro, y el sur y el suroeste de Badajoz en el sur de la región.

En total, 17 grandes incendios forestales, que junto otros muchos más pequeños, han arrasado más de 50.000 hectáreas y ha provocado daños a muchos de los extremeños que viven en el medio rural.

"Desde la Fundación consideramos urgente hacer una reflexión profunda sobre unos incendios que cada vez son más grandes, más catastróficos y más recurrentes y por ello hemos organizado unas jornadas de debate y reflexión, a la búsqueda de respuestas para enfrentar este gravísimo problema", ha explicado la Fundceri.

Entre los ponentes destacan Marc Castellnou, jefe de los GRAF de Bombers de la Generalitat; Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida; Federico Grillo, director de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria; o Lorena García, periodista de Antena 3 TV, quien ofrecerá la conferencia 'España en llamas. Al otro lado de la pantalla'.

Durante dos días se abordarán cuestiones clave como la gestión del paisaje y las cargas de combustible, la ordenación del territorio, el uso de quemas prescritas o las zonas estratégicas de gestión adaptativa de incendios.

También se presentarán experiencias internacionales, como la gestión de fuegos en la costa oeste de Estados Unidos y en Europa.

Entre los expertos que participarán el miércoles se encuentran Eduardo Rojas, presidente de PEFC Internacional; Domingo Molina, director de la Revista de Incendios Forestales y Riesgos Naturales; Joaquín Ramírez, asesor del CalFire de California; y Paulo Fernandes, profesor de la Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal).

Las jornadas concluirán con la intervención de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Fundceri, tras la lectura de las conclusiones a cargo de Francisco Castañares, exdirector de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.