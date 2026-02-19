Fedexcaza y Fundación Artemisan se personan como acusación popular contra cuatro acusados por furtivismo en Badajoz

La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) y Fundación Artemisan se ha personado como acusación popular en la causa abierta contra cuatro acusados por furtivismo detenidos el pasado mes de diciembre en la provincia de Badajoz por un presunto delito contra la protección de la fauna, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización delictiva.

Ambas entidades, como vienen haciendo habitualmente, se han personado en este proceso para continuar así con el "compromiso firme" del sector cinegético en la lucha contra la delincuencia y la repulsa hacia este tipo de actividades que provocan "enormes perjuicios" al medio ambiente, a la sociedad y a la propia actividad cinegética.

Tras una investigación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) al tener conocimiento del aumento de casos de furtivismo en la zona de Villar del Rey y Alburquerque, así como en otras zonas del oeste y sur de la provincia de Badajoz, los cuatro detenidos fueron sorprendidos portando armas modificadas, visores térmicos y otros utensilios, así como ropa y calzado manchados de sangre.

Tras las pertinentes averiguaciones, la Guardia Civil pudo confirmar que, en un coto cercano, el grupo había abatido ilegalmente un gamo y tres ciervos, a los que les habían cortado la cabeza como trofeo, ha informado en nota de prensa la Fundación Artemisan.

La investigación llevó a identificar a estas personas que actuaban como un grupo organizado, con distintos roles y que podrían estar implicados en más episodios de furtivismo desde el año pasado en la zona.

Los presuntos autores podrían haber abatido animales por un valor que supera los 41.000 euros y actuaban fundamentalmente por la noche de forma "perfectamente organizada".

Fedexcaza y Fundación Artemisan han agradecido y reconocido públicamente la gran labor desarrollada por la Guardia Civil, y en especial por el Seprona, cuyo trabajo resulta "imprescindible" para frenar este tipo de delitos.

Además, han recordado que el sector cinegético es el primer interesado en erradicar esta lacra que "tanto daño hace a la caza, al campo y a la imagen de los cazadores".

En esta línea, han añadido que el furtivismo "no tiene cabida en la caza ni en la sociedad", por lo que esperan que, con la colaboración entre administraciones, fuerzas de seguridad y el propio sector, sea posible minimizar estas prácticas delictivas.