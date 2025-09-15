La Federación Estudiantil de Extremadura convoca una huelga por el transporte escolar a partir del viernes 19 de septiembre

La Federación Estudiantil de Extremadura (FADAEX) ha convocado una huelga de alumnos indefinida a partir del próximo viernes, 19 de septiembre, hasta que se resuelva el problema del transporte escolar.

En un escrito remitido a la Consejería de Educación, anuncian, además, que se solicitará el aplazamiento de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) si la situación no se soluciona en un plazo de 30 días hábiles desde el próximo lunes, día 15 de septiembre.

La FADAEX denuncia en un comunicado remitido a los medios la grave situación que atraviesa el transporte escolar en la región, con más de 200 rutas sin cubrir al inicio del curso.

A su juicio, esta carencia no solo afecta al desarrollo académico, sino que vulnera un derecho fundamental: el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad.

"La falta de transporte obliga a muchos estudiantes a enfrentarse a una semipresencialidad forzosa que limita el aprendizaje y condiciona gravemente la igualdad de oportunidades", recalca este colecitovo.

La FADAEX recuerda que durante la pandemia de covid-19 se comprobó que la educación semipresencial o telemática no garantiza los mismos resultados que la enseñanza presencial, y que genera desigualdades especialmente graves en entornos rurales, donde muchos estudiantes carecen de recursos tecnológicos o conectividad suficiente.

“Estamos ante una discriminación clara: los estudiantes del mundo rural quedan en desventaja frente a aquellos que viven en zonas urbanas. La Consejería de Educación no puede mirar hacia otro lado mientras se revoca un derecho tan básico como es la igualdad en la educación”, afirma la tesorera de la FADEX, Emma Morga.

Esta federación se exige a la Junta de Extremadura una solución inmediata y eficaz, que garantice la cobertura de todas las rutas escolares y evite así que miles de familias se vean forzadas a costear desplazamientos o a aceptar una formación parcial.