El Faro de Badajoz y Alimentos de Extremadura impulsan los productos de la región en un espacio promocional

El centro comercial El Faro de Badajoz, en colaboración con Extremadura Avante y Alimentos de Extremadura, lanza una iniciativa para promover los productos agroalimentarios de la región. Este espacio promocional, ubicado en la galería comercial del centro, contará con la presencia de cerca de 20 empresas extremeñas y estará disponible desde este viernes 5 de septiembre hasta el próximo 15 de noviembre.

Durante los fines de semana, en el horario comercial habitual, los visitantes podrán disfrutar de degustaciones, venta directa y acciones promocionales de productos locales. Este punto de encuentro del comercio extremeño ofrecerá una variedad de productos como vinos, aceites, quesos, embutidos, patés, mostazas artesanales, higos y otros alimentos de la comunidad.

Desde la gerencia de El Faro han valorado esta colaboración como una iniciativa especialmente significativa para el centro. "Nos sentimos muy orgullosos de poner a disposición de los productores locales un espacio que sirve de escaparate para la promoción de nuestra tierra en todas sus dimensiones. Hemos querido dar especial protagonismo a nuestros alimentos, que representan una parte fundamental de nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra forma de vivir".

Las empresas que participarán en este evento incluyen Orencio Hoyo, Aceites Alguijuela, Pimentón Tapiex, Olivareros, Coolsar, Cooperativa San Mauro, Indalitos, Pago los Balancines, La Unidad, Dame un Muerdo, Covica, Quesos Reborto, Los Curado, Bodegas El Maestrino, Embutidos Farcedo, Bodegas Romale, Higourmet, Embutidos Morato y Casas de Hitos Extremadura 1.

Según han explicado desde Extremadura Avante y Alimentos de Extremadura, "esta colaboración es una oportunidad única para destacar la calidad y diversidad de los productos de la región, fortaleciendo así el comercio local y la economía de Extremadura".