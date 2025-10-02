El Fanter Film Festival de Cáceres celebra una nueva edición con cuatro jornadas de proyección y doce largometrajes

El Fanter Film Festival de Cáceres celebrará su décimo cuarta edición del 30 de octubre al 2 de noviembre en el Gran Teatro con cuatro jornadas de proyecciones en los que se podrán ver doce largometrajes de cine fantástico y de terror elegidos para esta cita que congrega cada año a miles de espectadores.

Como cada año, el festival contará con una película clásica que servirá de 'leitmotiv'. En esta ocasión, el título elegido es 'Alien: el octavo pasajero' (Ridley Scott, 1979), "todo un referente del cine de ciencia ficción y terror que marcará la identidad visual del certamen y abrirá oficialmente las proyecciones", informa la organización.

El Fanter Film Festival volverá a apostar también por el formato corto con su Sección Competitiva de Cortometrajes, una plataforma para cineastas emergentes y consolidados dentro del género, que competirán por los galardones del festival.

Las entradas tendrán un precio simbólico de 1 euro, incluyendo palomitas y agua, tal y como viene siendo tradición en este certamen organizado por la asociación Abandomoviez con el apoyo de instituciones como la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento cacereño.