La familia de Fernández Vara agradece las "imborrables muestras de cariño" recibidas tras su fallecimiento

La familia de Guillermo Fernández Vara ha mostrado su agradecimiento por las "imborrables muestras de cariño" recibidas en los últimos días tras su fallecimiento.

"Guillermo se fue lleno de felicidad. Ahora seguirá viviendo dentro de cada uno de nosotros", señala su familia en un mensaje publicado en el perfil de X del propio Fernández Vara, acompañado con una foto de él junto a sus tres nietos.

"En nombre de toda su familia y sus seres más queridos, gracias de corazón por las imborrables muestras de cariño recibidas estos días", señala su familia en el mensaje.