Un fallecido y tres heridos de diversa consideración en 4 accidentes de tráfico durante el fin de semana en Extremadura

Lamentar el fallecimiento de un hombre de 50 años en la noche de este pasado sábado, tras sufrir un accidente de motocicleta entre las localidades pacenses de Hinojosa del Valle y Hornachos, en la carretera provincial BA-079.

Por otro lado, una mujer de 57 años quedaba herida grave con politramautismos, ingresando en el Hospital de Llerena después de un accidente en la A66 ayer domingo a la altura de Monesterio.

Mientras, un joven de 25 años resultaba herido grave tras salirse de la vía la moto en la que circulaba este pasado sábado, a la altura de la localidad cacereña de Acebo, cayendo por un barranco en la EX109. El joven fue derivado con traumatismos al Hospital de Coria.

Por último, una mujer de 74 años herida de carácter "menos grave" con un trauma craneal, tras ser atropellada este sábado en la ciudad de Cáceres. El suceso tuvo lugar en la calle Arsenio Gallego Hernández de la capital cacereña, la mujer fue trasladada al Hospital Universitario de Cáceres.