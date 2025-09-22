SUCESOS

Un fallecido y once heridos de diversas consideración en cinco accidentes durante el fin de semana en Extremadura

Un hombre de 51 años fallecía este pasado viernes por la tarde-noche, tras salirse de la vía la moto en la que circulaba por la carretera N-523, a la altura de la ciudad de Cáceres.

Redacción

Extremadura |

También, dos mujeres de 69 y 66 años y dos hombres de 68 y 66, quedaban heridos en estado menos grave, tres de ellos y grave la mujer de 69 años, tras un accidente de tráfico que se producía sobre las 8 de la tarde de ayer, en la EX107, a la altura de Alconchel. Todos fueron trasladados hasta el Hospital Universitario de Badajoz.

Además, un hombre de 65 años resultaba herido de carácter "menos grave" ayer domingo, tras sufrir una caída desde un caballo en la localidad cacereña de Arroyomolinos de la Vera. El hombre, con traumatismo craneal fue derivado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

Mientras, una mujer de 50 años quedaba herida "menos grave", junto a otra de 61 y a dos varones de 63 y 35 años, quienes presentan lesiones de carácter leve, en un accidente de tráfico ocurrido este pasado sábado en la A-66, a la altura de Los Santos de Maimona. Los heridos fueron trasladados a los hospitales de Zafra y al de Tierra de Barros.

Por último, un hombre de 73 años resultaba herido grave y otro de 37 de carácter leve en un accidente de tráfico ocurrido este sábado en la ciudad de Badajoz, a la altura del Centro Comercial La Plaza. Ambos fueron derivados al Universitario de Badajoz.

