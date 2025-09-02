TRÁFICO

Un fallecido y 14 heridos leves en 28 accidentes durante la operación 'Retorno' de agosto en Extremadura

De estos 28 accidentes, 20 han ocurrido en vía interurbana y 8 en casco urbano; en la provincia de Badajoz se han producido 18 y en la de Cáceres 10.

Redacción

Extremadura |

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha atendido un total de 28 accidentes durante la operación especial de tráfico 'Operación Retorno Agosto 2025', puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico desde las 15,00 horas del viernes 29 de agosto, hasta las 23,59 del domingo día 30.

De estos 28 accidentes, 20 han ocurrido en vía interurbana y 8 en casco urbano; en la provincia de Badajoz se han producido 18 y en la de Cáceres 10.

Como consecuencia de estos accidentes, los facultativos del Servicio Extremeño de Salud (SES) han atendido a un total de 15 personas, 14 de carácter leve y un fallecido.

El Centro 112 Extremadura ha movilizado 47 recursos, de los que 21 pertenecen a la Guardia Civil, 18 al SES, siete a la Policía Local y uno al Cuerpo de Bomberos, informa en nota de prensa la Junta.

