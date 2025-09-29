Fallece la menor de 14 años atropellada en Olivenza el pasado viernes. El conductor huyó y posteriormente se entregó

La menor de 14 años que fue atropellada la noche del pasado viernes en la localidad pacense de Olivenza finalmente fallecía ayer domingo en el Hospital Universitario de Badajoz en donde permanecía ingresada. La menor fue atropellada por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga, en la calle Manuel Gómez Castaño del referido municipio.

Según informó el consistorio oliventino en la tarde de este pasado sábado, el conductor presuntamente implicado en el atropello fue identificado, tras presentarse voluntariamente él mismo en dependencias policiales, donde reconoció los hechos.