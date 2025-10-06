SUCESOS

Fallece un hombre de 45 años tras sufrir una salida de vía en Valverde de Mérida

El accidente ha sido registrado este domingo sobre las 06,40 horas entre los kilómetros 4 y 5 de la BA-125.

Extremadura

Un hombre de 45 años ha fallecido este domingo, tras salirse de la vía el vehículo con el que circulaba a la altura de la localidad pacense de Valverde de Mérida.

El accidente ha sido registrado sobre las 06,40 horas entre los kilómetros 4 y 5 de la BA-125, según informa el Centro 112 de Extremadura.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado dos dotaciones de bomberos del parque de Mérida, quienes han intervenido para rescatar al varón que se encontraba atrapado, así como patrullas de servicio de la Guardia Civil y una unidad medicalizada de emergencias.

