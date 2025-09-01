Fallece a los 83 años Antonio Masa Godoy, referente de la patronal extremeña y expresidente de CEPYME

Antonio Masa Godoy, que fue referente de la patronal extremeña durante décadas y que llegó a presidir la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha fallecido este sábado a la edad de 83 años tras una larga enfermedad.

Masa Godoy ocupó, entre otros cargos, la presidencia de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) y la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Badajoz (Coeba), además de ser fundador de ellas.

Antonio Masa Godoy, que era hijo del ex alcalde de Badajoz Antonio Masa Campos, también tuvo trayectoria política, ya que fue diputado entre 1977 y 1979.

Desde las organizaciones Creex y Coeba se ha expresado en nombre de todo el empresariado extremeño "el más profundo pesar por el fallecimiento", además de destacar su impulso al asociacionismo empresarial ya en los albores de la democracia.

Además, se ha destacado su compromiso durante años a favor del empresariado extremeño y que supo llevar la voz de la economía productiva de Extremadura a los foros nacionales e internacionales.

La CEPYME ha lamentado, en la red social X, el fallecimiento de quien fuera su presidente, y ha mandado condolencias a su familia y allegados

También la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha recordado a Masa Godoy como "referente político durante la Transición y la voz de tantos empresarios en nuestra región".

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha escrito que "su legado siempre será recordado" y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, lo ha calificado como una "figura clave en el mundo empresarial de Extremadura", destacando su compromiso, visión y capacidad de liderazgo, que "dejan una huella imborrable".