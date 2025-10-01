Fallece a los 78 años en Madrid en cantautor extremeño Pablo Guerrero

El cantautor extremeño Pablo Guerrero ha fallecido este martes a los 78 años. Natural de la localidad pacense de Esparragosa de Lares fue autor de “A cántaros” uno de los himnos definitivos de la canción protesta y de la transición española.

El autor, era despedido en redes sociales por numerosas personalidades, entre ellas la presidenta de Extremadura, María Guardiola.

"Extremadura es hoy un arpegio de despedida, un acorde que suena huérfano, en alguna parte. 'Es tiempo de vivir, y de soñar y de creer', debemos repetirnos a nosotros mismos. Porque aun nos queda el consuelo de sus canciones. Descansa en paz, poeta. Un abrazo a su familia y amigos", ha confirmado la presidenta de Extremadura en una publicación en X.

Su compañero y amigo Miguel Ángel Gómez Naharro también ha empleado las redes sociales para despedir a Pablo Guerrero. "Tus poemas y canciones seguirán estando con nosotros. Vuela alto querido amigo", ha señalado en un texto en Instagram, junto con una imagen del fallecido.

Otro de los artistas que se han despedido de Guerrero ha sido Ismael Serrano, que ha admitido estar "desolado" y ha descrito a Pablo Guerrero como "una persona maravillosa". "No lo puedo creer. Era una persona maravillosa y un artista imprescindible", ha destacado en una publicación en X.

A las condolencias también se ha sumado SGAE, que ha admitido que están "consternados" por la noticia de Guerrero, socio de la institución. "Músico sin compromisos, poeta a cántaros, hizo de este mundo nuestro un lugar más acogedor. Gracias por las alas que nos regalaste, maestro. Tu obra vive en nosotros", ha comentado el perfil de X de la entidad.

Medalla de Extremadura en el año 2000. Sus restos se trasladarán al Tanatorio de La Paz de Madrid donde este miércoles a las 18:00 horas se le realizará un homenaje.