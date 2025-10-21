Fademur reúne a 150 mujeres en una jornada sobre emprendimiento femenino este miércoles en Cáceres

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) de Extremadura congregará el próximo miércoles, día 22, a 150 mujeres en una jornada sobre emprendimiento femenino que tendrá lugar en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres.

Este encuentro pertenece al programa 'Emprendedoras extremeñas en red' con el que Fademur Extremadura apoya los proyectos de emprendimiento liderados por mujeres de la región.

Durante la cita se compartirán conocimientos y experiencias, se fortalecerán redes de colaboración y apoyo mediante el networking, se dará visibilidad a nuevos proyectos emprendedores, y se reflexionará con mujeres emprendedoras y empresarias sobre la capacidad emprendedora y las claves para fomentarla en Extremadura.

Está previsto que la presidenta de Fademur, Teresa López; la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez; y la secretaria de Fademur Extremadura, Cecilia Carrasco, participen en dicho encuentro.

El eje central de la jornada será abordar el emprendimiento femenino como una oportunidad para las mujeres que deciden quedarse a vivir y trabajar desde sus pueblos. "Hemos detectado que la falta de oportunidades en otros sectores y los problemas de conciliación han sido algunos de los motivos que han llevado a muchas mujeres al camino del emprendimiento. Queremos profundizar en las necesidades que tienen para ayudar a resolverlas", apunta en nota de prensa Fademur.

Además, la jornada contará con la celebración de una mesa de experiencias, en la que varias emprendedoras rurales expondrán cómo han evolucionado sus proyectos y trayectorias junto a Fademur Extremadura, y también con una Feria de Emprendedoras y Artesanas Rurales en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, en la que mujeres artesanas expondrán sus productos a la venta durante toda la jornada.

El proyecto 'Emprendedoras extremeñas en red' en la provincia de Cáceres contempla una batería de talleres dirigidos a la red de emprendedoras de Fademur Extremadura sobre inteligencia artificial, que ya han comenzado a impartirse en Plasencia.

Además, incluye la realización de dos ferias de emprendimiento como la de este miércoles y otra que se llevará a cabo en Garganta la Olla el próximo 15 de noviembre enmarcada en el Encuentro Intercomarcal de La Vera y el Jerte.