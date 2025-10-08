Extremúsika llega este fin de semana a Cáceres con tres días de música en el recinto hípico

El festival Extremúsika llega a Cáceres del 10 al 12 de octubre con tres días de música en el recinto ferial de la capital cacereña, por donde pasarán artistas como Cruz Cafuné, Morad, Los Estanques y el Canijo de Jerez, Canteca de Macao, Raule, Mago de Oz y muchos más.

La organización ha dado a conocer este martes la distribución de los artistas por día y los horarios de los conciertos que comenzarán el viernes, día 10, a las 17,15 horas con Cream Mami.

Ese día actuarán Morochos (18,00 horas); Mago de Oz (19,00 horas); Al Safir (20,15); Soziedad Alkoholika (21,15); Raule (22,30); Miguel Campello (23,45 Horas); Hard GZ (01,00 horas); Bellotaris Fallecidos (2,00 horas), y âranoyd Showcase, que cerrará el primer día de conciertos, a partir de las tres de la madrugada.

El sábado, 11 de octubre, el primer concierto será el de Tribade (17,15 horas), para seguir con Faenna (18,00 horas); Canteca de Macao (19,00 horas); Salistre (20,00 horas); Riot Propaganda (21,15); Aslándticos (22,30 horas); Cruz Cafuné (23,30); ILL pekeño & Ergo Pro (00,45); Cyril Kamer (02,00) y cerrará la actuación de La Regadera (3,00 horas).

El tercer y último día de conciertos será el domingo, día 12, que comenzará con la actuación de la cacereña Cecilia Zango (17,15 horas). La jornada continuará con Black Trick (18,00); Antony Z (18,45); Chema Rivas (19,30); Boikot (20,30 horas); J Abecia (21,45); Morad (22,45 horas); Huecco (00,00 horas); Los Estanques y el Canijo (01,00 horas); Gea de Jerez (02,15) y Juandy Poer, que cerrará el festival a partir de las 03,15 horas.

La organización recuerda que para la compra de entradas se puede utilizar el Bono Cultural Joven. En el momento de pagar, se tendrá que usar la tarjeta prepago virtual o física del Bono Cultural Joven.

El festival Extremúsika está organizado por Mejor con Música Music festival AIE, y patrocinado por el Ayuntamiento de Cáceres, Canal de Isabel II, Diputación de Cáceres, Fundación Extremeña de la Cultura, Marca Extremadura, Junta de Extremadura.