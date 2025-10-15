EXTREMIEDO

Extremiedo: terror, música y actividades para todas las edades en Don Benito el 31 de octubre y 1 de noviembre

Será en la antigua fábrica de Cetarsa, con pasajes del miedo, música, feria y actividades para todas las edades.

La localidad pacense de Don Benito se convertirá en la capital extremeña del terror con la XV edición del festival Extremiedo, que se celebrará los días 31 de octubre y 1 de noviembre en la antigua fábrica de Cetarsa, con pasajes del miedo, música, feria y actividades para todas las edades.

El evento, organizado por la asociación Achikitú, cumple 15 años con novedades como los pasajes Hotel Embrujado y Burger Kill, además de una campaña gastronómica, talleres y concursos.

El concejal de Fiestas, Álvaro Ballesteros, ha agradecido este martes el trabajo del tejido asociativo local y ha invitado a vecinos y visitantes “a disfrutar de esta cita tan querida y pasarlo bien, con el menor miedo posible”.

Por su parte, Ángel Sánchez, de Achikitú, ha subrayado que Extremiedo “no compite con las tradiciones más arraigadas, sino que las complementa”, consolidándose como “el mayor parque del terror de Extremadura”.

