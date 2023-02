Los extremeños son los que menos leen del país

El Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2022, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), recoge que "aún persiste un importante número" de españoles que no lee nunca o casi nunca (35,2%), argumentando distintos motivos para ello, entre estos la falta de tiempo e interés o priorizar el visionado de series o películas y sitúa a Extremadura en los últimos puestos en cuanto a número de lectores.

Así, los españoles que no cuentan con un hábito de lectura argumentan que la falta de tiempo libre (44%) es su razón principal para no leer libros. El 30,6% señala que prefiere emplear su tiempo libre en otros entretenimientos que no son la lectura, como pasear, descansar o ver series o películas. Por su parte, el 29,3 por ciento de los no lectores manifiesta una falta de interés, y el 0,9 por ciento no lee por motivos de vista o salud.

En cuanto a los niveles de estudio, el 86,5 por ciento de universitarios lee en su tiempo libre. Esta cifra desciende al 62,3 por ciento entre la población que cuenta con estudios secundarios y al 39 por ciento entre los que sólo han cursado estudios primarios. En todos los niveles se observan crecimientos de los índices de lectura, siendo inferiores entre los que tienen estudios secundarios.

En la práctica totalidad de las comunidades autónomas, el número de lectores en tiempo libre o bien ha crecido o se ha mantenido estable con respecto a las cifras de 2021. La media nacional experimenta un crecimiento, pero sigue existiendo desigualdad entre territorios. A la cabeza de la lista se sitúan Madrid (74,2%), Cataluña (68,7%), Navarra (68,2%) y País Vasco (68,2%), como ya ocurrió el año pasado. En los últimos puestos repiten Castilla-La Mancha (59,6%), Canarias (59,1%) y Extremadura (55,1%).