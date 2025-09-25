TURISMO

Los extremeños realizaron 799.068 viajes en el segundo trimestre del año, un 7% más

Así, el 32,5 por ciento de los viajes realizados por los extremeños en el segundo trimestre tuvo como destino Extremadura, mientras que el el 58,6 por ciento fueron viajes a otras CCAA, y el 9 por ciento, al extranjero.

Redacción

Extremadura

Convertirnos en un “Descubridor de Sefarad”
Torre de Bujaco. Cáceres | Red de Juderías de España

Los extremeños realizaron un total de 799.068 viajes en el segundo trimestre del año, lo que supone un 7 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, y representan el 1,72 por ciento de los realizados en el conjunto del país.

En el 55,7 por ciento de los casos, los viajeros extremeños pernoctaron en alojamientos de pago, como hoteles, pensiones, mientras que el 44,3 por ciento restante lo hicieron en alojamientos de no mercado, ya que sea viviendas en propiedad, de familiares, multipropiedad o intercambiadas, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo a estos datos, los viajes interiores de los españoles con destino Extremadura fueron 1.010.187, lo que supone un descenso del 5,96 por ciento con respecto al mismo trimestre del año anterior.

El origen principal de estos viajes procedían de otras CCAA, en el 74,3 por ciento de los casos, mientras que el 25,7 por ciento restante (259.393) procedían de la propia región.

Así, cabe destacar que en el 33,8 por ciento de los casos, los viajeros con destino Extremadura pernoctaron en alojamientos de pago, mientras que el 66,2 por ciento restante lo hicieron en alojamientos de no mercado.

