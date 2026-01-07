Los extremeños se gastarán 91,45 euros en las rebajas

Los extremeños se gastarán en las rebajas 91,45 euros, la segunda cantidad más baja a nivel nacional, 13,2 euros por debajo de la media española.

Las rebajas de invierno se sobreponen a los descuentos continuos, a la resaca navideña y a la cuesta de enero para iniciar un periodo en el que el sector textil prevé un 4 % más de ventas que en el mismo periodo del año pasado, mientras el presupuesto también aumenta en un porcentaje similar.

Estas rebajas, que culminan el periodo iniciado con el 'Black Friday' y seguido con las compras navideñas, han empezado en algunos comercios y webs y comenzarán mañana en los grandes centros comerciales para un año en el que se espera un presupuesto medio de 104,65 euros por persona, el máximo histórico, según el comparador financiero Banqmi.

Con el reto de no perder fuerza ante el estado permanente de descuentos, la patronal del textil y complementos Acotex prevé que las ventas en el sector aumenten entre un 4 % y un 5 % en comparación con la misma temporada de 2025.