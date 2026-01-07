REBAJAS

Los extremeños se gastarán 91,45 euros en las rebajas

Es la segunda cantidad más baja a nivel nacional, 13,2 euros por debajo de la media española.

Redacción

Extremadura |

Una tienda en período de rebajas
Una tienda en período de rebajas | Getty Images

Los extremeños se gastarán en las rebajas 91,45 euros, la segunda cantidad más baja a nivel nacional, 13,2 euros por debajo de la media española.

Las rebajas de invierno se sobreponen a los descuentos continuos, a la resaca navideña y a la cuesta de enero para iniciar un periodo en el que el sector textil prevé un 4 % más de ventas que en el mismo periodo del año pasado, mientras el presupuesto también aumenta en un porcentaje similar.

Estas rebajas, que culminan el periodo iniciado con el 'Black Friday' y seguido con las compras navideñas, han empezado en algunos comercios y webs y comenzarán mañana en los grandes centros comerciales para un año en el que se espera un presupuesto medio de 104,65 euros por persona, el máximo histórico, según el comparador financiero Banqmi.

Con el reto de no perder fuerza ante el estado permanente de descuentos, la patronal del textil y complementos Acotex prevé que las ventas en el sector aumenten entre un 4 % y un 5 % en comparación con la misma temporada de 2025.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer