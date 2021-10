El PP extremeño denuncia la nula inversión en los Presupuestos generales del Estado para el AVE y el Regadío

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, afeaba al Gobierno de España que no haya incluido “ni un euro” para el AVE que conectaría a la región con Madrid en los Presupuestos y ha manifestado que eso provocará que “los extremeños sigamos aislados” de la capital de España.

También denunciaba este fin de semana, el popular, que no había cuantías consignadas en los presupuestos estatales, para el proyecto de Regadío de Tierra de Barros. Ha recordado Monago, que “ya el año pasado nos engañaron” al anunciarse la declaración de interés público “pero no presupuestaron ni un euro” y este año “nos vuelven a engañar”, señalando que el ministro de Agricultura, Luis Planas, se comprometió a licitarlo el año 2022 pero no hay ninguna partida presupuestaria destinada a ello. “Y si no hay partida no puede haber licitación” ha sentenciado.