Extremadura vuelve a clamar por la igualdad en las diversas manifestaciones con motivo del 8M

Este pasado sábado se conmemoraba el 8M, día internacional de la mujer. Una cita, que como marca la tradición, vino respaldada por las distintas manifestaciones y concentraciones que se celebraron en los principales municipios extremeños

Así, cientos de personas, mujeres en su mayoría, recorrían este sábado las calles de Mérida, Cáceres y Badajoz para reivindicar una igualdad real y efectiva frente a las múltiples discriminaciones, formas de violencia y "retrocesos" que, aseguran, "se vienen constatando mundialmente".

A la concentración en Mérida asistían autoridades como la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, y la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán. Y en la capital extremeña también estuvo presente la portavoz de Unidas por Extremadura Irene de Miguel, mientras que el secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo acudía a la manifestación de Badajoz.

Unas novecientas personas se han dado cita en la capital pacense convocadas por la Plataforma 8M de Badajoz con el lema 'Hermana, escucha: En Carnaval también se lucha!', debido a la coincidencia este año del 8 de Marzo con las celebraciones carnavaleras. Ha estado encabezada por un mensaje 'Tu silencio también es violencia', un lema de cabecera al que se han sumado otros como '¡Si nosotras paramos se para el mundo!' o 'Make feminism great again', y consignas como 'No es no y lo demás es violación' o contra la prostitución.

Lo mismo ha ocurrido en la plaza de España de Mérida, donde más de medio millar de personas se han sumado a la convocatoria de la Plataforma 8M, entre ellas la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, con el lema 'Mujeres feministas en lucha'. Lo han hecho también con un fin, que "las mujeres no sigan sufriendo discriminaciones que se han venido perpetuando históricamente", ha afirmado una de sus integrantes, Marisa Tena.

En declaraciones a los medios, ha recordado que 54 mujeres fueron asesinadas en 2024 por violencia machista, que cada cuatro horas se denuncia una agresión sexual en España, que la brecha salarial provoca que "las mujeres trabajen casi tres meses gratis en comparación con sus compañeros varones" y que el 87 % de las personas que piden excedencia para el cuidado familiar son mujeres.