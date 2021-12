Extremadura vuelva a alcanzar su pico de contagios por coronavirus de toda la pandemia con 2.816 nuevos positivos ayer

SITUACIÓN

Extremadura registraba ayer un nuevo récord de positivos diarios al notificar 2.816 casos confirmados en las últimas 24 horas, casi 900 casos más que este pasado lunes.

Las localidades que más casos presentan son Badajoz, con 752 casos; Cáceres, con 258 positivos; Mérida, con 157 contagios; Plasencia, con 95; Don Benito, con 74 casos, y Almendralejo, con 73 casos positivos.

Asimismo, se ha notificado un nuevo brote en Almendralejo y se ha cerrado otro en Olivenza.

En los hospitales extremeños hay 90 pacientes ingresados a causa de la covid (2,89% de las camas ocupadas), 18 más que ayer, según los datos del informe diario del Ministerio de Sanidad. Del total de hospitalizados, 7 se encuentran en cuidados intensivos (3,63% de las camas ocupadas).

Respecto a la incidencia acumulada, este martes sube a 1.566 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días

VACUNACIÓN

Extremadura ha administrado hasta el momento 335.199 dosis de refuerzo de la vacuna contra la Covid-19, y un total 889.940 extremeños cuentan ya con la pauta completa, que representa el 93,3 por ciento de la población a vacunar.

Y además contarles que en España se vendieron más de 4,2 millones de test de antígenos del 13 al 19 de diciembre, tres veces más que la semana anterior, 37.478 de ellos aquí en Extremadura.

FIESTAS NOCHEVIEJA

La Junta de Extremadura ha autorizado diez fiestas de Nochevieja en nuestra región. Este tipo de cotillones en salas de fiesta necesitan del visto bueno previo de la Junta porque no son locales con licencia especial para el ocio nocturno. De los diez cotillones autorizados, tres se celebrarán en Badajoz, otras tres en Cáceres y las cuatro restantes en Mérida, Alburquerque, Montijo y Casar de Palomeros.

RECOMENDACIONES, NO RESTRICCIONES

Extremadura no tendrá restricciones antes de fin de año, pese a que la incidencia está desbocada. Así lo aseguraba el consejero de Sanidad, José María Vergeles, quien dice que, hoy día, seguimos en nivel 2, que contempla sólo recomendaciones, y la presión hospitalaria tiene cifras de nivel uno. Hay tres municipios, el de Badajoz, Olivenza y Montijo, con más de 2.000 casos a los 14 días, pero el consejero de Sanidad no considera práctico distinguir a un municipio sobre otros en una situación donde no hay restricciones.