Extremadura, una de las tres Comunidades Autónomas con la tasa más baja de llamadas al 016

Extremadura, junto al País Vasco y Cataluña, fue la comunidad autónoma que registró el pasado junio la tasa más baja de llamadas al 016 por millón de mujeres a partir de 15 años.

El 016 recibió 9.670 llamadas ese mes, el mayor dato del año y la mayor cifra para un junio desde que comenzó a funcionar el servicio de atención frente a la violencia de género. En ese mes, ocho mujeres y un niño de dos años fueron víctimas mortales de crímenes machistas.

En junio de 2025, el teléfono de asesoramiento ante las violencias machistas recibió un 10,4 % más de llamadas que en el mismo periodo del año anterior. Además, recibió otras 1.688 consultas por otros canales como el correo electrónico, WhatsApp o el chat de la web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

De esta manera, junio de 2025 se ha convertido en el quinto mes con más consultas registradas por el 016, solo superado ligeramente por los datos de agosto y septiembre de 2023, y julio y agosto de 2024.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha indicado visitado este jueves la sede del servicio 016 y ha insistido en un videocomunicado en que hay "alerta máxima por violencia de género" en el periodo estival y es necesaria la implicación de los entornos de las víctimas.

Redondo ha sostenido que el 016 es "la primera puerta" a través de la cual se ponen en marcha los servicios para "salvaguardar y garantizar la vida de las mujeres" y ha hecho un llamamiento para que se recurra a él.

La titular de Igualdad ha pedido que no se deje "pasar ninguna situación en la que se produzca violencia porque puede derivar en situaciones mucho más graves": "Todos muy atentos, en esta alerta estamos todos implicados", ha señalado.

Desde su puesta en funcionamiento en septiembre de 2007, el 016 ha atendido 1,4 millones de consultas. Entre julio de 2024 y junio de 2025, 106.530.

Según los datos del Ministerio de Igualdad, el 016 ha gestionado 59.317 consultas en el primer semestre de 2025, una media de 329,3 al día.