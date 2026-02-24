Extremadura tiene en enero 27.776 trabajadores en hostelería, agencias de viajes y operadores turísticos, un 0,6% más

Extremadura ha alcanzado en enero la cifra de 27.776 afiliados en hostelería, agencias de viajes y operadores turísticos, un 0,6 por ciento más que el mismo mes del año anterior.

De esos afiliados, un total de 19.974 son asalariados (+1,1%) y 7.802 son trabajadores autónomos (-0,6%), según datos publicados este lunes por Turespaña.

En el conjunto del país, los afiliados vinculados a actividades turísticas en España han aumentado en el mes de enero un 2,8 por ciento alcanzando una cifra total de 2,69 millones de trabajadores.

En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que en dicho mes creció un 2,7 por ciento interanual, el empleo turístico supone el 3,3 por ciento del total de afiliados. En enero continúa la tendencia de aumento interanual del número de afiliados que se inició en junio del 2021.

La variación de los afiliados ha sido positiva en hostelería, donde se registra un aumento de 43.430 afiliados (16.543 en los servicios de alojamiento y 26.887 en los servicios de comida y bebidas), pero ha sido negativa en agencias de viajes, que ha descendido en 10.981 trabajadores. En las otras actividades turísticas el aumento ha sido de 40.573 trabajadores.