Extremadura tiene 666 farmacias tras perder diez en el periodo 2010-2024

La región tiene una por cada 1.584 habitantes, el tercer mejor dato a nivel nacional.

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo de una farmacia
Imagen de archivo de una farmacia | Archivo

Extremadura, que cuenta con 666 farmacias, perdió diez perdió diez entre los años 2010 y 2024, según se desprende del informe 'Prestación Farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud (SNS) 2024', publicado este jueves por el Ministerio de Sanidad.

El informe evidencia la colaboración de 22.207 oficinas de farmacia en la prestación farmacéutica del SNS, lo que arroja una cifra media de 46 oficinas por cada 100.000 habitantes, 66 en el caso de Extremadura.

