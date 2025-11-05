Extremadura tiene 2.957 casos activos de violencia de género en el sistema Viogén hasta el 31 de octubre

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén hasta el 31 de octubre un total de 104.770 casos activos de víctimas de violencia de género, 739 menos que los registrados hasta el 30 de septiembre, pero cuatro más en nivel extremo (de 19 a 23). En Extremadura, los casos activos alcanzan la cifra de 2.957.

Así se desprende de los datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. En concreto, reflejan que, a 31 de octubre de este año, hay un total de 104.770 casos activos por violencia de género, de los que 23 están en riesgo extremo, 988 en alto, 14.753 en medio, y 89.006 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.358 mujeres menores de 18 años; 26.081 de 18 a 30; 48.546 de 31 a 45; 26.271 de 46 a 64; y 2.514 de 65 o más.

Los datos de Interior también revelan que hay 54.088 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.434 estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay cinco casos de este tipo en riesgo extremo, 126 en alto y 1.303 en medio.

En los casos con menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo".