Extremadura es la tercera región que más sube el precio del alquiler frente al año pasado con un 25,15%

Pese al incremento, que fue del 1,27% en el último mes, Extremadura fue la tercera autonomía con la mensualidad más asequible para los inquilinos.

Redacción

Extremadura |

Venta y alquiler de viviendas | Agencias

El piso tipo de alquiler en Extremadura registró en agosto de 2025 un precio medio de 6,37 euros por metro cuadrado, lo que supone un repunte del 25,15 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, el tercero más intenso del país, según el informe mensual de precios de alquiler de pisos.com.

Pese al incremento, que fue del 1,27% en el último mes, Extremadura fue la tercera autonomía con la mensualidad más asequible para los inquilinos, por detrás de La Rioja (5,66 euro/m2) y Castilla y León (6,20 euro/m2).

