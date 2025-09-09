Extremadura es la tercera Comunidad que más invirtió por habitante en 2024 en gasto social

El presupuesto que Extremadura destina a sanidad, educación y servicios sociales ha aumentado un 38,9 % en los 15 años transcurridos entre 2009 y 2024, por encima de la subida nacional del 34,4 %.

Además, la región extremeña es la tercera que más invirtió por habitante en 2024 en este aspecto, 4.124 euros, superada por Navarra y País Vasco.

Desde 2009, el aumento de la inversión en este tipo de políticas se ha realizado con grandes diferencias territoriales: más del doble en Baleares (71,8 %) y menos de la mitad en Cataluña (12,2 %).