Extremadura supera en 3.404 plazas la ratio de 5 por cada 100 mayores de 65 años, según directores de Servicios Sociales

Extremadura supera en 3.404 plazas la ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, y cuenta en total con 15.479 plazas.

Del total de plazas, el 57,8 por ciento de ellas, que suponen 8.941, son públicas, mientras que las 6.538 restantes (el 42,2%) son privadas, y en total cuentan con una ocupación del 100 por ciento, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

De acuerdo a estos datos, las residencias de mayores en Extremadura tienen un tamaño medio de 51,3 plazas, por debajo de la media nacional, que está en 73,5 plazas por residencia.