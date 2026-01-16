SERVICIOS SOCIALES

Extremadura supera en 3.404 plazas la ratio de 5 por cada 100 mayores de 65 años, según directores de Servicios Sociales

Cuenta en total con 15.479 plazas.

Extremadura supera en 3.404 plazas la ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, y cuenta en total con 15.479 plazas.

Del total de plazas, el 57,8 por ciento de ellas, que suponen 8.941, son públicas, mientras que las 6.538 restantes (el 42,2%) son privadas, y en total cuentan con una ocupación del 100 por ciento, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

De acuerdo a estos datos, las residencias de mayores en Extremadura tienen un tamaño medio de 51,3 plazas, por debajo de la media nacional, que está en 73,5 plazas por residencia.

