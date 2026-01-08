Extremadura se sitúa entre las regiones con menor ratio medio de liquidez en sus empresas

Extremadura se sitúa en el grupo de regiones con menor ratio medio de liquidez en sus empresas (1,60), según un estudio de Iberinform.

Por comunidades autónomas, la mayor liquidez se da en las empresas de Melilla (2,04), Navarra (1,86) y La Rioja y País Vasco (1,82), mientras que el ratio medio de liquidez es menor en Extremadura y Madrid (1,60) y Andalucía (1,53).

Así, en el conjunto nacional el 23 por ciento de las empresas españolas no pueden hacer frente a sus deudas a corto plazo por tener un bajo ratio de liquidez.

Esto implica que en casi un cuarto de las empresas del tejido industrial español, el valor de los pasivos es superior a los activos (bienes y derechos) corrientes, con lo que no pueden hacer frente a esas deudas a corto plazo.

De esta manera, cuanto mayor sea el número de este ratio (tomando como referencia el 1), mayor seguridad de cobro de la deuda tienen los acreedores, siendo las empresas de la industria manufacturera (1,82) y comunicaciones (1,81) las que cuentan con mayor liquidez para el pago de las deudas.

A estos sectores le, siguen la industria extractiva (1,77) y los servicios empresariales (1,76), mientras que los peores datos se dan en los servicios financieros y primario (1,46) y en la hostelería (1,34).