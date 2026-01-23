PMP

Extremadura sitúa en 11,44 días su periodo medio de pago a proveedores en noviembre, el plazo más bajo del país

El conjunto de las comunidades autónomas han registrado un periodo medio de pago a proveedores de 27,68 días en noviembre de 2025, lo que supone un aumento del 0,73 por ciento respecto a octubre.

Redacción

Extremadura |

Moneda de un euro
Moneda de un euro | Agencia EFE

El periodo medio de pago a proveedores (PMP) cayó en noviembre del pasado año en Extremadura un 14,88 % con respecto al mes anterior, hasta 11,44 días, el menor entre las comunidades autónomas.

Según los datos del Ministerio de Hacienda, con respecto a las corporaciones locales en la región extremeña, los plazos medios de pago a proveedores se situaron en 3,87 días (-22,75 %) en la Diputación de Badajoz, el más bajo entre las administraciones locales reflejadas.

Las ciudades de Badajoz y Mérida alcanzaron los 102,23 y 8,86 días, una variación del 58,12 % más y del 20,68 % menos, respectivamente.

En la provincia de Cáceres, la Diputación bajó a los 23,90 días de periodo de pago (-11,25 % con respecto a octubre), mientras que en el Ayuntamiento de la capital cacereña fue de 22,05 días (un descenso del 25,65 %).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer