Extremadura sitúa en 11,44 días su periodo medio de pago a proveedores en noviembre, el plazo más bajo del país

El periodo medio de pago a proveedores (PMP) cayó en noviembre del pasado año en Extremadura un 14,88 % con respecto al mes anterior, hasta 11,44 días, el menor entre las comunidades autónomas.

Según los datos del Ministerio de Hacienda, con respecto a las corporaciones locales en la región extremeña, los plazos medios de pago a proveedores se situaron en 3,87 días (-22,75 %) en la Diputación de Badajoz, el más bajo entre las administraciones locales reflejadas.

Las ciudades de Badajoz y Mérida alcanzaron los 102,23 y 8,86 días, una variación del 58,12 % más y del 20,68 % menos, respectivamente.

En la provincia de Cáceres, la Diputación bajó a los 23,90 días de periodo de pago (-11,25 % con respecto a octubre), mientras que en el Ayuntamiento de la capital cacereña fue de 22,05 días (un descenso del 25,65 %).