Extremadura será la sede de la próxima Final Four de la Copa del Rey de Fútbol Sala

La Real Federación Española de Fútbol ha designado Extremadura como sede oficial para la celebración de la Final Four de la Copa del Rey de Fútbol Sala, que tendrá lugar los próximos días 23 y 24 de mayo.

Todos los detalles sobre la organización del evento serán dados a conocer este miércoles, día 21, a las 13,45 horas en una rueda de prensa que tendrá lugar en el stand de la Junta de Extremadura en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde está prevista la comparecencia del presidente de la RFEF, Rafael Louzán junto con el director general de Deportes de la comunidad, Santiago Amaro.

En nota de prensa, la Federación Extremeña de Fútbol recuerda que ya en el año 2018 el Pabellón Multiusos de Cáceres albergó la final del torneo entre el FC Barcelona y el Jaén Paraíso Interior. Ocho años después, el fútbol sala de élite regresa a tierras extremeñas para disputar un actualizado formato de Final Four.

Los nombres de los cuatro semifinalistas se conocerán tras los partidos de cuartos de final, fijados para los días 17 y 18 de febrero con los enfrentamientos Jimbee Cartagena Costa Cálida-Movistar Inter; Noia Portus Apóstoli-Viña Albali Valdepeñas; Jaén Paraíso Interior-ATP Iluminación Ribera Navarra; y ElPozo Murcia Costa Cálida-Barcelona.

Asimismo, en futuras fechas se darán a conocer los detalles relativos a la venta de entradas, horarios de los encuentros y el programa oficial de actividades que acompañarán a esta "gran fiesta" del fútbol sala.