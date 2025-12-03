Extremadura representará a las comunidades autónomas en el Consejo de Educación, Cultura, Juventud y Deportes de la UE

Extremadura asumirá a partir de enero la coordinación en el primer semestre de 2026 de la participación de las comunidades autónomas en el Consejo de la Unión Europa, concretamente en su formación de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, en el segmento de Juventud.

La directora general del Instituto de la juventud de Extremadura, Raquel Martín, ha participado este martes en el encuentro online en el que se ha aprobado el traspaso de la representación en el ámbito de la juventud de la Comunidad Autónoma de Asturias a Extremadura.

Así, Extremadura será la encargada de asistir y elaborar las actas de las reuniones celebradas en los grupos de trabajo de Juventud que se celebren durante este semestre, remitiendo la información al resto de regiones. También, durante este ejercicio de coordinación, resolverá dudas y quedará a disposición del resto de comunidades autónomas.

Por otro lado, el Ministerio de Juventud e Infancia pactará con Extremadura qué puntos del orden del día desea abordar en la sesión ministerial del Consejo, para lo que tendrá que llegar a una posición común con el resto de regiones.

Este acuerdo supone que Extremadura será la encargada de representar a las comunidades autónomas en aquellos aspectos que el Consejo aborde relacionados con Juventud, como son elaboración de medidas de incentivos y recomendaciones que los Estados miembros tienen en cuenta en sus políticas nacionales.

Además, también sigue de cerca el desarrollo de la Estrategia europea 2019-2027 y los asuntos relativos con el colectivo juvenil.