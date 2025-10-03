Extremadura repite en julio como región con el mayor crecimiento de los préstamos para adquisición de vivienda

La comunidad de Extremadura ha sido de nuevo en el pasado mes de julio la región española en la que más han crecido en tasa interanual los préstamos para adquisición de vivienda, con una subida del 24,5 por ciento frente al 10,9 por ciento de la media nacional, según el Centro de Información Estadística del Notariado.

Estos datos van en la línea del mes anterior, en el que subieron en Extremadura un 35,4 por ciento frente al 16,6 por ciento de la media nacional.

La comunidad extremeña también presenta datos positivos en cuanto a la compraventa de vivienda, registro que ha crecido en los últimos doce meses un 7,7 por ciento frente al decremento a nivel nacional del -1 por ciento.

En cuanto a la constitución de nuevas sociedades, en Extremadura este dato ha subido un 16,6 por ciento frente al incremento del 10,9 por ciento de la media española, informa en nota de prensa el Colegio Notarial de Extremadura.

Por último, el aumento del precio de metro cuadrado en Extremadura en este intervalo ha sido del 3,9 por ciento, frente a la subida del 4,9 por ciento del conjunto de España.