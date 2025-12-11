Extremadura reivindica el legado de los juristas extremeños en las Leyes de Indias

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga ha subrayado este martes la necesidad de rescatar y revalorizar la historia compartida entre Extremadura y América desde el rigor científico, durante el acto de apertura de la jornada 'Hacia el mestizaje jurídico', organizada en el marco de la estrategia Extremestiza.

En el acto también ha participado la directora de la Fundación Extremeña de la Cultura, Carmen Sánchez Risco, quien ha destacado que la jornada pone el foco en un ámbito "no lo suficientemente conocido", como es el corpus legal indiano, y en el papel de juristas extremeños como Juan de Ovando, cuya aportación a las Leyes de Indias ha quedado relegada al olvido, pese a su relevancia para comprender un contexto histórico complejo marcado por el intercambio cultural y político entre ambos territorios.

La consejera Victoria Bazaga ha expresado el entusiasmo del Gobierno regional por impulsar iniciativas que sitúan "encima de la mesa" el valor científico y riguroso de momentos históricos que ayudan a construir futuro, especialmente para los jóvenes. Bazaga ha subrayado asimismo la fuerza de la unión entre América y Extremadura y ha animado a los participantes a disfrutar de Cáceres, una ciudad "llena de historia" en la que es posible reconocer huellas del pasado que dialogan con el presente.

Por su parte, la directora de la Fundación ha señalado, además, que la elección del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, refuerza el sentido de estas jornadas, al permitir reflexionar sobre cómo "cuatro siglos antes" de la Declaración Universal ya existía en aquellas normas el reconocimiento de derechos consustanciales e inalienables. En este marco, ha puesto en valor los mecanismos impulsados por la Corona para controlar el ejercicio del poder público y el propio mestizaje que alcanzó también al terreno jurídico.

Uno de los ejes de la jornada es la figura de Juan de Ovando, a quien Sánchez Risco ha definido como uno de los principales "arquitectos" de este mestizaje jurídico, recordando que descansa en la iglesia de San Mateo (Cáceres).

En la jornada han participado los ponentes Elvira Roca Varela, Luis Díez Canseco, Sixto Sánchez Lauro y Sigfrido Vázquez, y han colaborado la Universidad Tecnológica de Perú y la Universidad de Extremadura, a través de las facultades de Derecho y Filosofía y Letras.

La jornada 'Hacia el mestizaje jurídico' se enmarca en la estrategia Extremestiza, con la que la Junta de Extremadura impulsa actividades para profundizar en la memoria compartida con América, promover su estudio desde una perspectiva académica y fortalecer un vínculo cultural entre ambos territorios.