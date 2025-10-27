INCENDIOS FORESTALES

Extremadura registró en la última semana 27 incendios forestales, que afectan a 90 hectáreas de superficie

15 se han producido en la provincia de Badajoz y 12 en la de Cáceres.

Redacción

Extremadura |

Incendio Jerte
Incendio Jerte | Agencia EFE

El Plan Infoex ha intervenido en la última semana en un total de 51 incidentes acaecidos en Extremadura, de los cuales 27 han sido incendios forestales que han afectado a una superficie aproximada de 90 hectáreas.

De estos 27 fuegos, 15 se han producido en la provincia de Badajoz y 12 en la de Cáceres, según informa la Junta en una nota de prensa en la que ha subrayado que en esta semana no ha sido necesaria la declaración de ningún nivel.

Con respecto a la predicción meteorológica para la próxima semana, las jornadas se presentan con inestabilidad en toda la Península como consecuencia de un frente que entrará por el Atlántico, con posibilidades de precipitación durante los primeros días y más importantes a mediados de semana. Asimismo, las temperaturas máximas y mínimas descenderán levemente de forma progresiva.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer