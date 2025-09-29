Extremadura registraba 48 incendios forestales durante la última semana, viéndose afectadas unas 556 hectáreas

El Plan Infoex ha intervenido en 84 incidentes acaecidos en Extremadura en la última semana, de los que 48 han sido incendios forestales que han afectado a unas 556 hectáreas.

De esos 48 fuegos, 24 se han producido en la provincia de Badajoz y 24 en la de Cáceres, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa en la que ha precisado que aún permanecen a la espera de conocer las mediciones oficiales de algunos de los incendios declarados en las últimas horas.

Entre el 22 y el 28 de septiembre se declaró el nivel 1 de peligrosidad -- incendios que el Plan Infoex puede controlar con sus propios medios, pero que pueden suponer un riesgo para personas o bienes, no forestales -- en siete ocasiones.

En concreto, ello ocurrió en fuegos declarados en Cuacos de Yuste en dos ocasiones, Valverde de la Vera, Plasencia, Malpartida de Plasencia, Navalmoral de la Mata y Talayuela. No obstante, precisa la Junta, a lo largo de esta semana no se ha producido ningún gran incendio, siendo estos los que afectan a más de 500 hectáreas.