Extremadura registraba 48 incendios forestales durante la última semana, viéndose afectadas unas 556 hectáreas

Entre el 22 y el 28 de septiembre se declaró el nivel 1 de peligrosidad -- incendios que el Plan Infoex puede controlar con sus propios medios, pero que pueden suponer un riesgo para personas o bienes, no forestales -- en siete ocasiones.

El Plan Infoex ha intervenido en 84 incidentes acaecidos en Extremadura en la última semana, de los que 48 han sido incendios forestales que han afectado a unas 556 hectáreas.

De esos 48 fuegos, 24 se han producido en la provincia de Badajoz y 24 en la de Cáceres, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa en la que ha precisado que aún permanecen a la espera de conocer las mediciones oficiales de algunos de los incendios declarados en las últimas horas.

Entre el 22 y el 28 de septiembre se declaró el nivel 1 de peligrosidad -- incendios que el Plan Infoex puede controlar con sus propios medios, pero que pueden suponer un riesgo para personas o bienes, no forestales -- en siete ocasiones.

En concreto, ello ocurrió en fuegos declarados en Cuacos de Yuste en dos ocasiones, Valverde de la Vera, Plasencia, Malpartida de Plasencia, Navalmoral de la Mata y Talayuela. No obstante, precisa la Junta, a lo largo de esta semana no se ha producido ningún gran incendio, siendo estos los que afectan a más de 500 hectáreas.

