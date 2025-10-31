Extremadura registra una tasa de 569 médicos en activo por cada 100.000 habitantes, uno más que la media nacional

Extremadura registra una tasa de 569 médicos en activo por cada 100.000 habitantes, lo que supone un facultativo más que la media de nacional, que está en 569 facultativos.

Respecto a los médicos especialistas, Extremadura presenta una tasa de 2,01 por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media nacional, que está en 2,15 en atención especializada.

En cuanto a la superficie geográfica, Extremadura se sitúa como la segunda región, tras Castilla-La Mancha, con menos médicos por kilómetro cuadrado, con 0,12, frente a los 0,55 facultativos por kilómetro cuadrado de la media nacional.

En total, Extremadura cuenta en la actualidad con 5.996 médicos colegiados activos, el 2,2 por ciento de los de todo el país, con una edad media de 48,22 años, ligeramente por encima de la media nacional, que está en 47,49 años.

De ellos, el 44,1 por ciento son hombres, y el 55,9 por ciento, mujeres, según el registro del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) publicado este jueves.