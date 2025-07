Extremadura registra en el primer trimestre del año la mayor bajada del absentismo laboral de todo el país, hasta el 6,6%

La tasa de absentismo laboral en Extremadura ha descendido cuatro décimas en el primer trimestre de 2025, lo que supone la mayor bajada de todas las regiones, para cerrar en el 6,6 por ciento, según datos de Randstad Research a partir de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT), el descenso en la región ha sido también el mayor, en concreto de cinco décimas en relación al mismo periodo del año pasado, para marcar una tasa del 5,3 por ciento en Extremadura. Estas cifras sitúan el absentismo en Extremadura por debajo de la media del mercado laboral español.

Concretamente, en Extremadura se ha registrado en el primer trimestre una media de casi 17 horas no trabajadas y algo más de 7,5 horas no trabajadas por IT. Estos datos suman tres jornadas laborales que los profesionales no se han presentado a trabajar a lo largo de los tres primeros meses de 2025. En España, la media del primer trimestre ha sido casi 19 horas no trabajadas y ocho horas por IT, es decir, Extremadura se sitúa por debajo de la media nacional en absentismo laboral.