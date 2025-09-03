Extremadura registra el mayor aumento en el índice de envejecimiento de población ocupada

Extremadura registra el mayor aumento en el índice de envejecimiento de la población ocupada en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2024, al pasar del 155 al 260,5 %, con lo que se sitúa en el sexto lugar de las autonomías españolas.

Es decir, las personas mayores de 50 años suponen más del 100 % de las menores de 30 en Extremadura, al duplicar ampliamente el porcentaje.

Por niveles educativos, el mayor porcentaje de envejecimiento de la población ocupada extremeña se da hasta la educación obligatoria (494,1 %) y el menor en la Formación Profesional (FP) de Grado Superior (92,9 %).