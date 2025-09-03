FORMACIÓN

Extremadura registra el mayor aumento en el índice de envejecimiento de población ocupada

Las personas mayores de 50 años suponen más del 100 % de las menores de 30 en Extremadura, al duplicar ampliamente el porcentaje.

Redacción

Extremadura |

Un nuevo proyecto prevé la creación de cien empleos para jóvenes con estudios en Formación Profesional
Un nuevo proyecto prevé la creación de cien empleos para jóvenes con estudios en Formación Profesional | Archivo

Extremadura registra el mayor aumento en el índice de envejecimiento de la población ocupada en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2024, al pasar del 155 al 260,5 %, con lo que se sitúa en el sexto lugar de las autonomías españolas.

Es decir, las personas mayores de 50 años suponen más del 100 % de las menores de 30 en Extremadura, al duplicar ampliamente el porcentaje.

Por niveles educativos, el mayor porcentaje de envejecimiento de la población ocupada extremeña se da hasta la educación obligatoria (494,1 %) y el menor en la Formación Profesional (FP) de Grado Superior (92,9 %).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer