Extremadura no registra fallos en las pulseras anti-maltrato, más allá de problemas de cobertura en la Raya con Portugal

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que en la región no se han registrado fallos en las pulseras anti-maltrato como los detectados a nivel nacional.

No obstante, ha reconocido que sí que se han contabilizado "muy pocas" situaciones de "problemas de cobertura" en las pulseras en la zona de la Raya con Portugal, dentro de las habituales situaciones que se producen en ese territorio de entrada y salida de la red lusa de comunicación, y que por tanto "no" tienen que ver con la "polémica" abierta en España.

Así, Quintana ha subrayado que en las 96 pulseras anti-maltrato que se contabilizan en la región (79 en la provincia de Badajoz y 17 en la de Cáceres) no se ha registrado "fallos", más allá de "algún caso" que ha generado "algún problema" en la Raya con Portugal por la entrada de la conexión de otro país.

"Aquí hay 96 (pulseras anti-maltrato) en concreto... En Extremadura no tenemos conocimiento de fallos. Nosotros tenemos algún caso que nos genera algún problema en la Raya con Portugal cuando entra la conexión de otro país, pero son temas puntuales y no debido a esta polémica", ha señalado.