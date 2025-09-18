Extremadura registra 3.685 nacimientos hasta agosto, un 2,4% menos que el año anterior

El número de nacimientos registrados en los siete primeros meses del año en Extremadura alcanzó los 3.685, lo que supone 89 menos que el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 3.774, un 2,4 por ciento menos.
En el conjunto del país, el número de nacimientos en los primeros siete meses del año ascendió a 182.818, lo que supone 687 más que en el mismo periodo de 2024, pero casi 59.000 menos (-58.513) que hace una década, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de julio. Del total de nacimientos en lo que va de año, 88.740 han sido niñas y 94.079 niños.