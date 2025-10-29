PENSIONES

Extremadura registra 245.431 pensiones en octubre, un 2,1% más anual

Pensiones con una cuantía de 1.112,45 euros, un 5,1% más.

Redacción

Extremadura |

En torno a 4,4 millones de pensionistas están por debajo del umbral de la pobreza
El número de pensiones contributivas en Extremadura se ha situado en 245.431 en octubre, un 2,1 por ciento más que hace un año, con una cuantía media de 1.112,45 euros, un 5,1 por ciento más en la comparativa interanual, y por debajo de la media nacional que alcanza los 1.315,51 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

Las pensiones de jubilación han sido las más numerosas, con 143.911 pensiones y una cuantía media de 1.277,71 euros; seguidas de las de viudedad, con 59.022 pensiones y una media de 855,65 euros, y las de incapacidad permanente, con 31.201 y una cuantía de 1.037,77 euros.

Tras ellas, están las de orfandad, con 9.105 pensiones y una media de 522,47 euros, y las de a favor de familiares con 2.192 pensiones y una cuantía media de 690,64 euros.

