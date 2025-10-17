Extremadura registra 2.336 vehículos históricos

España registra actualmente un total de 175.753 vehículos matriculados como históricos (aquellos que como mínimo tienen 30 años y respetan sus piezas originales), 2.336 de ellos en Extremadura.

Esta cifra nacional es cuatro veces superior a los 48.000 que había hace un año cuando se aprobó el nuevo reglamento que simplificó su registro.

"Estos resultados superan las expectativas que teníamos", ha subrayado el director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, durante un acto en el que ha hecho balance del primer aniversario del reglamento, que entró en vigor el 1 de octubre del pasado año.

A pesar de ese incremento, Navarro ha reconocido que nuestro país aun está lejos de los 1,5 millones de Reino Unido, los 600.000 de Alemania o los 400.000 de Francia.