Extremadura registra en 2025 la tercera mayor caída del país en la contratación en logística

Extremadura ha sido una de las comunidades autónomas donde más ha descendido en 2025 la contratación logística, una categoría que incluye Transporte de mercancías y Almacenamiento.
Así, Extremadura ha registrado el año pasado 9.970 firmas, frente a las 10.487 de 2024, lo que representa un descenso del 4,9 por ciento, según un análisis de Randstad con datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Por provincias, el descenso de Cáceres (-17,2 por ciento) es lo que ha arrastrado a la región al descenso en la contratación logística, con 7.198 contrataciones, ya que en Badajoz se ha producido un ligero aumento del 0,8 por ciento, llegando a las 2.772 firmas.
Estos datos han situado a Extremadura como la región que ha experimentado un descenso más pronunciado, sólo superada por Galicia (-9,6 por ciento), y Navarra (-7,6 por ciento).
Por el contrario, las regiones donde ha aumentado más la contratación en el último año son la Comunidad de Madrid (17,6 por ciento), Comunidad Valenciana (13,1 por ciento), Castilla-La Mancha (9 por ciento), y Cataluña (9 por ciento).