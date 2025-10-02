Extremadura registra 1.487 abortos voluntarios en 2024, todos ellos practicados en clínicas privadas

El Ministerio de Sanidad ha informado de que el año pasado se realizaron 1.487 abortos voluntarios en Extremadura, todos ellos practicados en clínicas privadas.

La tasa de abortos en la región se ha situado el pasado año 2024 en 8,48 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, por debajo de la tasa nacional que es de 12,36, según se recoge en un informe sobre las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) hecho público este miércoles por el Ministerio de Sanidad.

En España se realizaron el pasado año 106.172 abortos voluntarios, lo que supone un aumento ligero del 2,98 por ciento con respecto a la cifra de 2023 y refleja una tendencia ascendente desde 2020.