SANIDAD

Extremadura registra 1.487 abortos voluntarios en 2024, todos ellos practicados en clínicas privadas

La tasa de abortos en la región se ha situado el pasado año 2024 en 8,48 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, por debajo de la tasa nacional.

Redacción

Extremadura |

Extremadura registra 1.487 abortos voluntarios en 2024, todos ellos practicados en clínicas privadas
Extremadura registra 1.487 abortos voluntarios en 2024, todos ellos practicados en clínicas privadas | Gobierno de España

El Ministerio de Sanidad ha informado de que el año pasado se realizaron 1.487 abortos voluntarios en Extremadura, todos ellos practicados en clínicas privadas.

La tasa de abortos en la región se ha situado el pasado año 2024 en 8,48 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, por debajo de la tasa nacional que es de 12,36, según se recoge en un informe sobre las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) hecho público este miércoles por el Ministerio de Sanidad.

En España se realizaron el pasado año 106.172 abortos voluntarios, lo que supone un aumento ligero del 2,98 por ciento con respecto a la cifra de 2023 y refleja una tendencia ascendente desde 2020.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer