Extremadura es la región que más reduce la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan, un 12,1%, en la última década

Extremadura es la región que más ha reducido el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan, un 12,1 por ciento, lo que supone una disminución de 9,5 puntos porcentuales en la última década.

Al mismo tiempo, la tasa de paro sigue siendo alta, sobre todo entre los que no han completado educación secundaria superior, con un 19,2%, lo cual guarda relación con el aumento en un 3% del abandono educativo temprano que se sitúa en el 13,1%, lejos aún del objetivo europeo del 9%.

Estos y otros datos se recogen en el informe 'Indicadores sobre el estado del sistema educativo en España y Extremadura' que promueve anualmente la Asociación Círculo de Empresarios de Sur de España (CESUR) a través del Círculo de Economía y Sociedad (CEYS).