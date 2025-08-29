Extremadura es la región donde más crecen las hipotecas para vivienda en el último año, según los notarios

Extremadura ha sido la comunidad española en la que más crecieron en los últimos doce meses los préstamos para adquisición de vivienda, con una subida del 35,4% frente al 16,6% de la media nacional, según el Centro de Información Estadística del Notariado.

La comunidad extremeña también es donde más crece la constitución de nuevas sociedades, con un incremento del 36,7% frente al 8,5% del conjunto de España.

En cuanto a la compraventa de vivienda, el dato también es superior en la comunidad extremeña, en la que crecieron un 10,5% frente al incremento del 5,9% de la media española.

Por último, la evolución del precio metro cuadrado también ha sido ligeramente superior en Extremadura, con una subida del 9%, que en el conjunto de España, del 8%.