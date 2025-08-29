VIVIENDA

Extremadura es la región donde más crecen las hipotecas para vivienda en el último año, según los notarios

Lo hace con una subida del 35,4% frente al 16,6% de la media nacional, según el Centro de Información Estadística del Notariado.

Redacción

Extremadura |

Extremadura ha sido la comunidad española en la que más crecieron en los últimos doce meses los préstamos para adquisición de vivienda, con una subida del 35,4% frente al 16,6% de la media nacional, según el Centro de Información Estadística del Notariado.

La comunidad extremeña también es donde más crece la constitución de nuevas sociedades, con un incremento del 36,7% frente al 8,5% del conjunto de España.

En cuanto a la compraventa de vivienda, el dato también es superior en la comunidad extremeña, en la que crecieron un 10,5% frente al incremento del 5,9% de la media española.

Por último, la evolución del precio metro cuadrado también ha sido ligeramente superior en Extremadura, con una subida del 9%, que en el conjunto de España, del 8%.

