Extremadura es la región donde más bajan los contratos en hostelería hasta junio con un 6,6 %

Los contratos en hostelería han bajado un 6,6 por ciento en Extremadura en el primer semestre del año, hasta los 24.892, lo que representa el descenso más pronunciado de todas las comunidades autónomas.

En el conjunto del país, la contratación en el sector ha caído un 1,5 %, hasta los 1,25 millones, según un informe de la empresa de recursos humanos Randstad.

Las caídas más pronunciadas se han registrado en Extremadura (-6,6 %) y la Comunidad de Madrid (-5,5 %) mientras que lideraron el crecimiento Asturias (+6,1 %) y Aragón (+5,5 %), según ha explicado la empresa en una nota.